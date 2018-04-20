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TFF'den olaylı derbi sonrası ilk açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu, olaylı Fenerbahçe - Beşiktaş maçının ardından ilk açıklamasını yaptı.

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Türkiye Futbol Federasyonu, olaylı Fenerbahçe - Beşiktaş maçının ardından ilk açıklamasını yaptı.

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

" Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında Ülker Stadyumu'nda oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci müsabakası, yaşanan saha olayları nedeniyle hakem Mete Kalkavan tarafından tatil edilmiştir.

Müsabakanın akıbetiyle ile ilgili karar önümüzdeki hafta içinde Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından verilecektir.

Maçta yaralanan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'e geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz."

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