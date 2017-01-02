TFF'den skandal hakem için flaş karar
Türkiye Futbol Fedarasyonu, Kütahya il hakemi Süleyman Belli'yi, Ortaköy'de bir gece kulübüne yapılan ve 39 kişinin hayatını kaybettiği 65 kişinin yaralandığı hain terör saldırısı sonrası yaptığı paylaşımın ardından disiplin kuruluna sevk etti.
TFF'nin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:
Hukuk Müşavirliği'nce 02.01.2017 tarihinde Amatör Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.
İl Hakemi SÜLEYMAN BELLİ'nin "sosyal paylaşım sitesinde milli, ahlaki ve sportif kültüre aykırı yazı, yorum ve paylaşımlarda bulunması" nedeniyle Merkez Hakem Kurulu Talimatı'nın 38/a. maddesi uyarınca 02.01.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak AFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
Hakemin tepki çeken paylaşımı
Kütahya bölgesinden bir futbol hakemi ise bu terör saldırısına atıfta bulunararak, Facebook hesabından katliamı öven bir ifade yayınladı. Süleyman Belli adlı hakem ''Noldu noel babanız hep hediye getirecek değil ya. İçtiğiniz rakı biralar belki öbür tarafta şefaatçiniz olur dermişim avucunuzu yalayın'' açıklamasında bulundu.
Belli'nin bu açıklamasına tüm sosyal medya kanallarından büyük tepki yağdı. Katliam övücülüğü ve insan hayatını ayaklar altına alan bu ayrımcı ve düşmancı tavıra karşı da toplumun çeşitli kesimlerinden tepki gösterildi.
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