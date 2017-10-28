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TFF'den Vedat Olcay için başsağlığı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Danışmanı ve eski kulüp genel sekreteri Vedat Olcay'ın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe Kulübü  Yönetim Kurulu Danışmanı ve eski kulüp genel sekreteri Vedat Olcay'ın vefatı  nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı. 

TFF'nin internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Merhum Vedat Olcay'a  Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Fenerbahçe camiasına başsağlığı  dileriz." ifadesine yer verildi.

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