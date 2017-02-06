TFF'den Vodafone Arena açıklaması
Türkiye Futbol Federasyonu TFF 1. Lig 20. hafta maç programını açıkladı.
Açıklamada Denizlispor ile karşılaşacak Evkur Yeni Malatyaspor'un ev sahipliği yapacakğı stat Vodafone Arena olarak açıklandı.
Evkur Yeni Malatyaspor- Denizlispor mücadelesi cumartesi saat 13'te Vodafone Arena'da oynanacak.
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