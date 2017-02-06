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TFF'den Vodafone Arena açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu TFF 1. Lig 20. hafta maç programını açıkladı.

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Açıklamada Denizlispor ile karşılaşacak Evkur Yeni Malatyaspor'un ev sahipliği yapacakğı stat Vodafone Arena olarak açıklandı.
 
Evkur Yeni Malatyaspor- Denizlispor mücadelesi cumartesi saat 13'te Vodafone Arena'da oynanacak.

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