The Sun, Crystal Palace'ın Cenk Tosun için Beşiktaş'a 22.4 milyon euro önerdiğini yazdı

İngiliz gazetesi The Sun, bomba bir iddia ortaya attı. Premier Lig’de geçilen 7 haftada henüz gol dahi atamadan tüm maçlarını kaybeden Crystal Palace’ın Beşiktaş’ın yıldızı Cenk Tosun’dan vazgeçmediğini öne sürdü. Yaz transfer döneminin sonlarında Palace’ın 12 milyon euro teklif ettiği 26 yaşındaki santrforun transferini Teknik Direktör Şenol Güneş engellemişti. Sezona Frank De Boer yönetiminde başlayan Palace, ilk 4 haftada tüm maçlarını kaybedince Hollandalı çalıştırıcıyı göndermişti. Zorlu göreve tecrübeli çalıştırıcı Roy Hodgson’ı getirilse de Palace 3 haftada da mağlup olmaktan kurtulamadı.

YÖNETİMDEN ACİLEN TALEP ETTİ

70 yaşındaki Hodgson, takımın durumunu gördükten sonra yönetimden acil bir şekilde santrfor talep etti. Palace yönetimi de geçen yaz listelerinde bulunan Cenk Tosun’u Hodgson’a önerdi. Hodgson, Türk Milli Takımı’ndan da izlediği yıldız golcünün gelmesini anında kabul etti. Palace yönetiminin Tosun Paşa için 22.4 milyon euroluk yeni bir teklifte bulunacağı öğrenildi. Geçtiğimiz yıl Beşiktaş formasıyla 47 maça çıkıp, 24 gol atmayı başaran yıldız golcüye başka talipler de bulunuyor.

Tottenham da yakın takipte

Tottenham, Premier Lig’de ve İngiltere Milli Takımı’nda inanılmaz işler başaran yıldız golcüleri Harry Kane’i devre arasında elinde tutamayabilir. İspanyol devi Real Madrid ile adı anılan Kane için astronomik bedeller konuşulurken, Tottenham’ın Kane yerine kaliteli bir golcü baktığı da gelen haberler arasında. Londra ekibinin geçen yaz listesinde bulunan Cenk Tosun’un hâlâ peşinde olduğu ve Crystal Palace’ı zorlayacağı The Sun’ın öne sürdüğü başka bir konu.

Akşam