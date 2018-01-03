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Theo Bongonda, La Liga ekibi Derpotivo La Coruna ile anlaştı

Trabzonspor'dan ayrılmak isteyen Bongonda kendisine takım buldu.

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Bordo-mavili kulüple kiralık sözleşmesini feshetmek isteyen Bongonda'nın La Liga ekibi Deportivo de La Coruna'yla anlaştığı öğrenildi. Transfer yıldız futbolcunun Trabzonspor ile durumunun netleşmesinin ardından netlik kazanacak.

Bu sezon 3'ü Türkiye Kupası, 3'ül ig maçı olmak üzere 6 maçta forma giyebilen 22 yaşındaki oyuncu 2 de gol attı.

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