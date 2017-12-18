Theo Bongonda ülkesine döndü

Trabzonspor’da teknik direktör Rıza Çalımbay’ın ligin 2. yarısında kadroda düşünmediği Belçikalı oyuncu Bongonda’nın Çalımbay’dan izin alarak önceki gün Belçika’ya gittiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre genç oyuncu, tecrübeli teknik direktöre “Belçika’da mahkemem var. Ona katılmam gerekiyor. Ayrıca transfer için de bazı görüşmelerde bulunmam gerekiyor” dediği ve ülkesine gittiği öğrenildi.

(Trabzonhaber)