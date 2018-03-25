Thomas Lemar'dan Premier Lig'e transfer itirafı

Sezon başında Arsenal ve Liverpool'dan ciddi teklifler olmasına rağmen Monaco'nun göndermediği Fransız yıldız Thomas Lemar, transferi hakkında konuştu.

''BİR DAHA GELSİNLER DİYE ÇALIŞTIM''

Premier Lig'e transfer olmayı çok istediğini belirten 22 yaşındaki futbolcu, ''Liverpool ve Arsenal'den gelen teklifler Monaco tarafından reddedildiğinde hayal kırıklığına uğradım. Düşünmemeye çalıştım ve bir sonraki transfer periyodunda tekrar gelsinler diye bu dönemde çok sıkı çalıştım.'' sözlerini kullandı.

Geçen sezon Liverpool ve Arsenal'in Lemar transferi için 90 milyon Euro'ya kadar çıktıkları iddia edilmişti.

Bu sezon Monaco formasıyla 29 maça çıkan Fransız kanat oyuncusu, 3 gol ve 8 asist ile mücadele ediyor.

(Sporx)