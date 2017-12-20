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Thomas Müller: Favori olduğumuzu biliyoruz

Bayern Münih'in yıldızı Thomas Müller, Goal'e verdiği röportajda Beşiktaş eşleşmesinde kağıt üstünde favori olduklarını söyledi.

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Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş ile eşleşen Bayern Münih'te takımın yıldız ismi Thomas Müller, önemli açıklamalarda bulundu.

Goal'e konuşan Thomas Müller, Beşiktaş eşleşmesiyle ilgili olarak, ''Kağıt üstünde Avrupa'nın diğer büyük ekiplerine göre daha kolay bir takımla eşleştik. Fakat yine de turu geçmek için en iyi oyunumuzu sergilemeliyiz, özellikle de deplasmandaki maçta'' dedi.

''Favori olduğumuzu biliyoruz''

Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'a karşı favori olduklarını belirten Müller, ''Turun favorisi olduğumuzu biliyoruz ve bu sınavı geçmek istiyoruz. Biz ciddi bir takımız ve neler verebileceğimizi biliyoruz'' diye konuştu.

(goal.com)

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