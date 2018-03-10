Thomas Müller: Vodafone Park'ta Leipzig'in başına neler geldiğini biliyoruz

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Allianz Arena'da Bayern Münih'e 5-0 yenilerek tur şansını mucizelere bırakan Beşiktaş, rakibini 14 Mart'ta Vodafone Park'ta ağırlayacak.

Bayern Münih'in kulüp dergisine konuşan Müller, "İstanbul'daki atmosfer nedeniyle Leipzig'in başına neler geldiğinin ve maçı kaybettiklerinin farkındayız." ifadelerini kullandı.

Yıldız futbolcu bununla birlikte ilk maçta aldıkları 5-0'lık galibiyet sonrası turu geçeceklerini söylerken "Amacımız bu avantajı korumak değil. İkinci maçta da elimize fırsatlar geçecek ve bunları değerlendirmeye çalışacağız. İstanbul'daki atmosferi iple çekiyoruz ve umarım güzel bir mücadele olacak." şeklinde konuştu.

(Fotomaç)