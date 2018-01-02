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Thomas Trukesitz, Ali Koç'un iki bombasının Mesut Özil ve Emre Can olduğunu söyledi

Fenerbahçe Kulübü'nün mayıs ayında yapılacak kongresinde Aziz Yıldırım ile Ali Koç'un kıyasıya bir yarış içinde olacak.

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Sarı-lacivertlilerin kongre kulislerine Almanlar da dahil oldu. Sky Moderator isimli programın sunucusu Thomas Trukesitz ise bomba bir iddia ortaya attı.

Trukesitz, adaylardan Ali Koç'un seçilmesi halinde Arsenal'le sözleşmesi biten Mesut Özil ile Liverpool'dan Emre Can'ı transfer etmek istediğini duyurdu.

Sabah

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