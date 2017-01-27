Thunder, Westbrook'la kazandı

NBA'e 4 maçla devam edildi. Batı Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde Oklahoma City Thunder, Chesapeake Energy Arena'da ağırladığı Dallas Mavericks'i 109-98'le geçerek üst üste 3. galibiyetini aldı.

Thunder'a sezonun 28. galibiyetini getiren oyuncuların başında, 45 sayı, 8 ribaunt ve 3 asist üreten Russell Westbrook geldi. Victor Oladipo 17 sayı, Steven Adams ise 15 sayı ve 7 ribauntla skora destek verdi.

Bu sezon 30. mağlubiyetini alan Mavericks'te Harrison Barnes 31, Justin Anderson 17, Dorian Finney-Smith ve Seth Curry ise 11'er sayıyla oynadı.

Nuggets evinde kazandı

Günün çekişmeli mücadelesinde Denver Nuggets, Pepsi Center'da konuk ettiği Phoenix Suns'ı 127-120 yenerek sezonun 20. galibiyetini elde etti.

Nuggets'ta Nikola Jokic 29 sayı, 14 ribaunt ve 8 asist, Danilo Gallinari 25 sayı ve 7 ribaunt, Will Barton 16 sayı, Jameer Nelson ise 13 sayı ve 9 asistle takımına galibiyeti getirdi.

Sezonun 31. mağlubiyetini alan Suns'ta Eric Bledsoe 28 sayı, 4 ribaunt ve 5 asist, Devin Booker 24 sayı ve 6 asist, TJ Warren 21 sayı ve 8 ribaunt, Brandon Knight ise 17 sayıyla mücadele etti.

Pacers'a galibiyeti George getirdi

Target Center'da oynanan karşılaşmada, Indiana Pacers, konuğu olduğu Minesota Timberwolves'u 109-103'lük skorla geçti.

Pacers'ta Paul George 32 sayı, 4 ribaunt ve 5 asist, Myles Turner 23 sayı ve 6 ribaunt, Jeff Teague 20 sayı, 13 asist ve 8 ribauntla galibiyette pay sahibi oldu.

Sezonun 29. mağlubiyetini alan Timberwolves'ta Karl Anthony Towns 33 sayı ve 10 ribaunt, Zach LaVine 23 sayı, Andrew Wiggins 21 sayı ve 5 ribaunt üretti.

Jazz'dan 30'uncu galibiyet

Sezonun formda ekiplerinden Utah Jazz, Vivint Smart Home Arena'da ağırladığı Los Angeles Lakers'ı 96 - 88 mağlup ederek sezonun 30. galibiyetini aldı.

Jazz'ın all-star oyuncusu Gordon Hayward 24 sayıyla maçın en skoreri oldu. George Hill 12, Alec Burks 11 sayı, Rudy Gobert ise 9 sayı, 13 ribaunt ve 6 blokla galibiyette pay sahibi oldu.

Batı Konferansı'nda son sıraya demir atan Lakers'ta oyuna sonradan giren oyunculardan Lou Williams 20 sayı, Ivica Zubac ve Jordan Clarkson ise 16'şar sayı kaydetti.