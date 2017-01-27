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Thunder, Westbrook'la kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Russell Westbrook'un 45 sayıyla yıldızlaştığı maçta Oklahoma City Thunder, konuk ettiği Dallas Mavericks'i 109-98 mağlup etti.

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NBA'e 4 maçla devam edildi. Batı Konferansı temsilcilerinin  mücadelesinde Oklahoma City Thunder, Chesapeake Energy Arena'da ağırladığı Dallas  Mavericks'i 109-98'le geçerek üst üste 3. galibiyetini aldı.
 
Thunder'a sezonun 28. galibiyetini getiren oyuncuların başında, 45  sayı, 8 ribaunt ve 3 asist üreten Russell Westbrook geldi. Victor Oladipo 17  sayı, Steven Adams ise 15 sayı ve 7 ribauntla skora destek verdi.
 
Bu sezon 30. mağlubiyetini alan Mavericks'te Harrison Barnes 31,  Justin Anderson 17, Dorian Finney-Smith ve Seth Curry ise 11'er sayıyla oynadı.
 
Nuggets evinde kazandı
 
Günün çekişmeli mücadelesinde Denver Nuggets, Pepsi Center'da konuk  ettiği Phoenix Suns'ı 127-120 yenerek sezonun 20. galibiyetini elde etti.
 
Nuggets'ta Nikola Jokic 29 sayı, 14 ribaunt ve 8 asist, Danilo  Gallinari 25 sayı ve 7 ribaunt, Will Barton 16 sayı, Jameer Nelson ise 13 sayı ve  9 asistle takımına galibiyeti getirdi.
 
Sezonun 31. mağlubiyetini alan Suns'ta Eric Bledsoe 28 sayı, 4 ribaunt  ve 5 asist, Devin Booker 24 sayı ve 6 asist, TJ Warren 21 sayı ve 8 ribaunt,  Brandon Knight ise 17 sayıyla mücadele etti.
 
Pacers'a galibiyeti George getirdi
 
Target Center'da oynanan karşılaşmada, Indiana Pacers, konuğu olduğu  Minesota Timberwolves'u 109-103'lük skorla geçti.
 
Pacers'ta Paul George 32 sayı, 4 ribaunt ve 5 asist, Myles Turner 23  sayı ve 6 ribaunt, Jeff Teague 20 sayı, 13 asist ve 8 ribauntla galibiyette pay  sahibi oldu.
 
Sezonun 29. mağlubiyetini alan Timberwolves'ta Karl Anthony Towns 33  sayı ve 10 ribaunt, Zach LaVine 23 sayı, Andrew Wiggins 21 sayı ve 5 ribaunt  üretti.
 
Jazz'dan 30'uncu galibiyet
 
Sezonun formda ekiplerinden Utah Jazz, Vivint Smart Home Arena'da  ağırladığı Los Angeles Lakers'ı 96 - 88 mağlup ederek sezonun 30. galibiyetini  aldı.
 
Jazz'ın all-star oyuncusu Gordon Hayward 24 sayıyla maçın en skoreri  oldu. George Hill 12, Alec Burks 11 sayı, Rudy Gobert ise 9 sayı, 13 ribaunt ve  6 blokla galibiyette pay sahibi oldu.
 
Batı Konferansı'nda son sıraya demir atan Lakers'ta oyuna sonradan  giren oyunculardan Lou Williams 20 sayı, Ivica Zubac ve Jordan Clarkson ise  16'şar sayı kaydetti.

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