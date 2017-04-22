Son Dakika Haberleri E-gazete 22Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

THY Euroleague bizden sorulur

THY Euroleague Play-offlarına saha dezavantajıyla başlayan Anadolu Efes, Fenerbahçe ve Darüşşafaka Doğuş, ilk iki maçlar sonucunda İstanbul’a saha avantajını kazanarak döndü.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

THY Euroleague’de play-off heyecanı serilerin ikinci maçlarıyla devam etti. Play-offların başında saha avantajları rakiplerinde olan Türk takımları, ilk iki karşılaşma sonucunda saha avantajını geri aldı.

Panathinaikos Superfoods’u deplasmanda 80-75 mağlup eden Fenerbahçe, Yunanistan’dan İstanbul’a 2-0 ile döndü. İlk maçı kaybeden Anadolu Efes de Barış ve Dostluk Salonu’nda karşılaştığı Olympiakos’u 73-71 yenerek, Abdi İpekçi’de oynanacak mücadelelere seride 1-1 geldi.

Normal sezonun lideri Real Madrid ile play-offta eşleşen Darüşşafaka Doğuş, rakibini 84-80 mağlup etti ve seriyi 1-1’e taşıdı.

Serilerin diğer maçları İstanbul’da oynanacak. Fenerbahçe’ye tek galibiyet yeterken, Anadolu Efes ile Darüşşafaka Doğuş’un ise rakiplerini 2 kez mağlup etmesi gerekiyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Bebek bembeyaz saçlarla doğdu, herkes Albino sandı ancak gerçek bambaşka çıktı!

Bebek bembeyaz saçlarla doğdu, herkes Albino sandı ancak gerçek bambaşka çıktı!

Etnospor Kültür Festivali göz kamaştıracak

Etnospor Kültür Festivali göz kamaştıracak

Lice'deki terör operasyonu başarıyla tamamlandı

Lice'deki terör operasyonu başarıyla tamamlandı

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA