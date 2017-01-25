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THY Euroleague’de 20. hafta başlıyor.

THY Euroleague’in 20. hafta açılış mücadelesinde Fenerbahçe yarın sahasında Galatasaray Odeabank ile mücadele edecek..

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THY Euroleague'in 20. hafta heyecanı yarın ve 27 Ocak Cuma günü oynanacak mücadelelerle yaşanacak. Haftanın açılış mücadelesi Türk derbisine sahne olacak ve Fenerbahçe sahasında Galatasaray Odeabank ile karşı karşıya gelecek. Anadolu Efes, deplasmanda CSKA Moskova ile karşı karşıya gelirken, Darüşşafaka Doğuş ise Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas'ı ağırlayacak.
 
THY Euroleague'in 20. haftasında oynanacak karşılaşmalar şu şekilde:
 
26 Ocak Perşembe
20.45 Fenerbahçe - Galatasaray Odeabank
21.00 Kızılyıldız - Panathinaikos Superfoods
22.05 Maccabi FOX Tel Aviv - UNICS Kazan
 
27 Ocak Cuma
20.00 CSKA Moskova - Anadolu Efes
20.45 Darüşşafaka Doğuş - Zalgiris Kaunas
21.00 FC Barcelona Lassa - Baskonia
22.00 Olympiakos - Brose Baskets Bamberg
23.00 Real Madrid - EA7 Olimpia Milano.

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