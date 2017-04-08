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THY Euroleague'de Play-Off takvimi belli oldu

Basketbolda Türk takımları Fenerbahçe, Anadolu Efes ve Darüşşafaka Doğuş'un da mücadele edeceği THY Avrupa Ligi'nin play-off maç takvimi açıklandı.

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Üç Türk takımının da ev sahibi avantajını elde edemediği play-off turunda ilk olarak Fenerbahçe parkeye çıkacak.
 
Play-off turunda, 30 maçlık normal sezon sonunda Fenerbahçe, Yunanistan ekibi Panathinaikos Superfoods, Anadolu Efes, aynı ülkeden Olympiakos, tarihinde ilk kez çeyrek final mücadelesi verecek Darüşşafaka Doğuş da İspanya temsilcisi lider Real Madrid ile eşleşti.
 
THY Avrupa Ligi'nde play-off maç programı (TSİ) şöyle:
 
1. maçlar
 
18 Nisan Salı
21.00 Panathinaikos Superfoods-Fenerbahçe
21.00 CSKA Moskova-Baskonia
 
19 Nisan Çarşamba
21.00 Olympiakos-Anadolu Efes
22.00 Real Madrid-Darüşşafaka Doğuş
 
2. maçlar
 
20 Nisan Perşembe
20.00 CSKA Moskova-Baskonia
21.00 Panathinaikos Superfoods-Fenerbahçe
 
21 Nisan Cuma
21.00 Olympiakos-Anadolu Efes
22.00 Real Madrid-Darüşşafaka Doğuş
 
3. maçlar
 
25 Nisan Salı
20.45 Fenerbahçe-Panathinaikos Superfoods
22.00 Baskonia-CSKA Moskova
 
26 Nisan Çarşamba
19.15 Anadolu Efes-Olympiakos
21.00 Darüşşafaka Doğuş-Real Madrid
 
4. maçlar (Gerekirse)
 
27 Nisan Perşembe
20.45 Fenerbahçe-Panathinaikos Superfoods
22.00 Baskonia-CSKA Moskova
 
28 Nisan Cuma
19.15 Anadolu Efes-Olympiakos
21.00 Darüşşafaka Doğuş-Real Madrid
 
5. maçlar (Gerekirse)
 
2 Mayıs Salı
Panathinaikos Superfoods-Fenerbahçe
Olympiakos-Anadolu Efes
Real Madrid-Darüşşafaka Doğuş
CSKA Moskova-Baskonia
 
AA

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