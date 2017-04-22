THY Euroleague'e takımlarımız damgasını vurdu!

THY Euroleague play-off turu 2. maçlarında 3. zafer Darüşşafaka Doğuş'tan geldi. Daçta, Real Madrid'i deplasmanda 84-80 yendi seride durumu 1-1'e getirdi.

THY Euroleague'de ilk olarak Fenerbahçe, Panathinaikos'u deplasmanda 80-75 yenerek seride durumu 2-0 yaptı ve Final Four için büyük bir avantaj elde etti. 2. olarak Anadolu Efes bir başka Yunan ekibi Olimpiakos'u deplasmanda 73-71 yenerek seride durumu 1-1 yaptı ve saha avantajını da ele geçirdi.

3. olarak Darüşşafaka Doğuş, normal sezonu lider tamamlayan ve en büyük şampiyonluk adaylarından Real Madrid'i deplasmanda 84-80 yendi seride duruu 1-1'e getirdi. Daçta, Real Madrid'i Euroleague'de sahasında yenen 2. takım oldu.