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Tianjin Açık Tenis Turnuvası finalinde Maria Sharapova, Aryna Sabalenka’yı yenerek şampiyon oldu

Rus tenisçi Maria Sharapova, Tianjin Açık Tenis Turnuvası’nın finalinde Belaruslu Aryna Sabalenka’yı 2-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

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Çin’in Tianjin kentinde düzenlenen sert zemin turnuvasının finalinde Sharapova, dünya klasmanında 102. sırada yer alan Sabalenka’yı 2 saat 5 dakika süren mücadelenin ardından 7-5 ve 7-6’lık setlerle 2-0 mağlup etti.

Dünya sıralamasında 86. basamakta bulunan 30 yaşındaki Sharapova, böylece 15 aylık doping cezasının ardından ilk kez bir turnuvada şampiyonluk yaşadı.

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