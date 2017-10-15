Tianjin Açık Tenis Turnuvası finalinde Maria Sharapova, Aryna Sabalenka’yı yenerek şampiyon oldu
Rus tenisçi Maria Sharapova, Tianjin Açık Tenis Turnuvası’nın finalinde Belaruslu Aryna Sabalenka’yı 2-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.
Çin’in Tianjin kentinde düzenlenen sert zemin turnuvasının finalinde Sharapova, dünya klasmanında 102. sırada yer alan Sabalenka’yı 2 saat 5 dakika süren mücadelenin ardından 7-5 ve 7-6’lık setlerle 2-0 mağlup etti.
Dünya sıralamasında 86. basamakta bulunan 30 yaşındaki Sharapova, böylece 15 aylık doping cezasının ardından ilk kez bir turnuvada şampiyonluk yaşadı.
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