Tianjin Açık Tenis Turnuvası finalinde Maria Sharapova, Aryna Sabalenka’yı yenerek şampiyon oldu

Çin’in Tianjin kentinde düzenlenen sert zemin turnuvasının finalinde Sharapova, dünya klasmanında 102. sırada yer alan Sabalenka’yı 2 saat 5 dakika süren mücadelenin ardından 7-5 ve 7-6’lık setlerle 2-0 mağlup etti.

Dünya sıralamasında 86. basamakta bulunan 30 yaşındaki Sharapova, böylece 15 aylık doping cezasının ardından ilk kez bir turnuvada şampiyonluk yaşadı.