Tigres Başkanı Miguel Angel Garza: Gignac için oyuncunun ve kulübün düşüncesi önemli

Meksika Ligi takımı Tigres'de forma giyen 32 yaşındaki golcü Andre-Pierre Gignac için kulübün başkanı Miguel Angel Garza'dan açıklamalar geldi. İsmi özellikle Beşiktaş ile anılan Fransız golcü için ayrılığa açık kapı bırakan Garza, gerekçelerini de bildirdi.

"ÇİN, AMERİKA VE TÜRKİYE"

Transfer haberleri üzerine konuşan Tigres Başkanı, "Gignac bu kulübün bir parçası ve diğer oyuncular gibi ayrılması için iyi bir teklifin olması gerekiyor, yoksa bizimle devam edecek. Çin, Amerika ve Türkiye söylentileri duyuluyor ama sonuçta oyuncunun ve kulübün ne istediği önemli" dedi.

"GIGNAC BİZİMLE KALMAK İSTİYOR"

Gignac'ın Meksika'da mutlu oluğunu iddia eden Miguel Angel Garza, "Şu anda Gignac kalmak istiyor, biz de devam etmesini istiyoruz. Bu yüzden de ayrılması çok zor" sözlerine yer verdi. Gignac, Enner Valencia ve Nahuel Guzmán gibi üst düzey oyuncularını bırakmaya yanaşmayacaklarını söylerken, "Oyuncularımıza resmi teklif almadık. Bu durumda hem ayrılmak istemeleri hem de bir teklif olması gerekiyor. Takımımızın hem ülke içinde hem de dışında ilgi gördüğünü biliyoruz. Aranan isimler oldukları için de mutluyuz" açıklamasını yaptı

32 yaşındaki André-Pierre Gignac 2015 yılından bu yana Tigres forması giyiyor. 30 Haziran'da sözleşmesi bitecek olan Gignac bu sezon 39 maçta 18 gol atıp 6 asist yaptı.