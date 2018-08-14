Timo Werner'den Mesut Özil'e geri dön çağrısı

Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını açıklayan Mesut Özil'e, eski takım arkadaşından "geri dön" çağrısı geldi.

RB Leipzig forması giyen Timo Werner, "Mesut Özil'in böyle ayrılmış olması büyük bir ayıp. Geri dönerse takımın büyük çoğunluğu mutlu olacaktır. O takımda büyük fark yaratabilecek bir oyuncu" diyerek yıldız oyuncuya tekrar milli takıma dönmesi için mesaj yolladı.

Mesut Özil, Dünya Kupası'nda gelen tepkiler sonrasında ırkçılığa maruz kaldığını belirterek Almanya Milli Takımı kariyerini noktalamıştı.

(Sporx)