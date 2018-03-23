Tite, Giuliano’ya çağrı! 'Senden vazgeçmedik'

Fenerbahçe’nin Brezilyalı yıldızı Giuliano, 2018 Dünya Kupası kadrosunda yer alma umudunu koruyor.

Alanyaspor maçıyla birlikte başlayan performans düşüklüğü sonrası milli takım kadrosuna çağrılmayan Giuliano büyük bir hayal kırıklığına uğradı. En büyük hedefi şampiyonluk ve Rusya’da düzenlenecek Dünya Kupası’nda yer almak olan yetenekli futbolcunun artık yerini kaybettiği yorumları yapıldı.

Ancak kadroda olmamasının nedeni sadece Giuliano’nun performans düşüklüğü değil. Teknik Direktör Tite’nin kafasında yıldız futbolcu iskelet kadrodaki isimlerden biri olarak duruyor.

Giuliano ile 17-18 yaşındayken henüz kariyerinin ilk günlerinde çalışan teknik heyet, futbolcunun özellikle taktiksel anlamdaki artılarını çok iyi biliyor. Klasik Brezilya sisteminden ziyade Avrupa futbolunun taktiksel anlayışlarını da benimseyen Tite ve ekibi için bu yüzden Giuliano çok önemli.

Ancak süreç içinde performansı inen ve çıkan isimler de söz konusu oluyor. Brezilya teknik heyeti, kupa öncesi özellikle performansı yükselen tüm isimleri görmek istiyor. Son açıklanan aday kadroda Beşiktaşlı Talisca gibi birkaç sürpriz isim yer aldı. Bu da Tite’nin kupa öncesi herkesi görmek istemesi ile ilgiliydi.

Giuliano ile sürekli iletişim halinde olan Tite ve ekibi son aday kadroda yer almayan futbolcuyu düşen performansına rağmen esas kadroda düşünüyor. Tite her fırsatta, “Senden vazgeçmedik” mesajını Giuliano’ya ileterek, moralini bozmadan kendisini hazır tutmasını istiyor.

(Skorer)