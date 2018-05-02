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Tite, Giuliano'yu milli takıma almaya karar verdi

Giuliano ve Talisca’yı izleyen Brezilyalılar’ın Kasımpaşa maçının yıldızı F.Bahçeli’yi beğendiği iddia edildi.

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Dünya Kupası’nın başlamasına sayılı günler kala Brezilya Milli Takım Teknik Direktörü Tite geçtiğimiz hafta sonu F.Bahçe ve Beşiktaş’ın oynadığı lig maçlarını izlettirdi. Brezilya basınında yer alan habere göre; Giuliano’yu Kasımpaşa maçında Talisca’yı ise G.Saray karşılaşmasında izleyen Tite’nin ekibinin kararını F.Bahçeli yıldızdan yana kullandığı iddia edildi. Giuliano’nun, Kasımpaşa maçında takımının attığı 4 golde direkt katkısı vardı. Talisca ise G.Saray derbisinde etkisizdi.   

(Aksam)

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