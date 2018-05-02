Tite, Giuliano'yu milli takıma almaya karar verdi

Dünya Kupası’nın başlamasına sayılı günler kala Brezilya Milli Takım Teknik Direktörü Tite geçtiğimiz hafta sonu F.Bahçe ve Beşiktaş’ın oynadığı lig maçlarını izlettirdi. Brezilya basınında yer alan habere göre; Giuliano’yu Kasımpaşa maçında Talisca’yı ise G.Saray karşılaşmasında izleyen Tite’nin ekibinin kararını F.Bahçeli yıldızdan yana kullandığı iddia edildi. Giuliano’nun, Kasımpaşa maçında takımının attığı 4 golde direkt katkısı vardı. Talisca ise G.Saray derbisinde etkisizdi.

(Aksam)