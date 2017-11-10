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Tite 'Neymar iyi bir karakter' dedi yıldız futbolcu gözyaşlarını tutamadı

Brezilya Milli Takımı ve PSG'nin yıldızı Neymar bugün 3-1 kazandıkları Japonya maçının ardından düzenlenen basın toplantısında duygusal anlar yaşadı ve salonu gözyaşları içinde terk etti.

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Brezilya Milli Takımı ve PSG'nin yıldızı Neymar bugün 3-1 kazandıkları Japonya maçının ardından düzenlenen basın toplantısında duygusal anlar yaşadı ve salonu gözyaşları içinde terk etti.

Takım arkadaşı Edinson Cavani ve teknik direktörü Unai Emery ile anlaşamadığı yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyleyen Neymar, şu ifadeleri kullandı: "Paris'teki rakamlarım ortada. Burada mutlu ve motiveyim. Sahada takım arkadaşlarım için her şeyimi veriyorum. Ama çıkan haberler beni bunaltıyor. Cavani veya hocamla bir problemim yok. Zaten PSG'ye Emery'nin onayıyla geldim. Hocamla problemim olduğu yönündeki haberleri kesmenizi istiyorum. Tam tersine çok mutluyum. Ben buraya PSG'ye yardım etmek için geldim. Sahadaki rolümün farkındayım. Bu yaşananları Tite ile de konuştum ve rahatsızlığımı dile getirdim. Paris'te benim günlük yaşantımda olmayanların uydurdukları can sıkıcı. Sizden doğruları yazmanızı rica ediyorum."

Neymar'ın durumu hakkında Brezilya Teknik Direktörü Tite'den de açıklamalar geldi. Onunla yaklaşık 1.5 yıldır beraber olduklarını söyleyen deneyimli teknik adam, "Çok güçlü takımlara karşı oynadık. Sürekli benim Neymar'la problemim olduğuna dair haberleri okumaktan sıkıldım. O gerçekten karakterli birisi ve soyunma odasında da harika davranıyor. Bizler mükemmel değiliz, insanız. Bazen yanlış tepkiler verebiliyoruz. Yanlış mı? Evet, yanlış. Ama bunu karakterle karıştırmamak lazım. Neymar iyi bir karakter ve kalbe sahip" ifadelerini kullandı.

Tite'nin bu sözleri sonrası Neymar gözyaşlarını tutamadı ve salonu terk etti.

(Ajansspor)

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