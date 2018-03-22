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Tite: Talisca olağan dışı bir yetenek

Brezilya teknik direktörü Tite, ilk kez kadroya davet alan Beşiktaş'ın yıldızı Talisca'ya övgüler yağdırırken Fenerbahçe'nin futbolcusu Giuliano'ya da mesaj verdi.

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2018 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Rusya ve Almanya ile hazırlık maçlarına çıkacak Brezilya'da teknik direktör Tite, Talisca ve Giuliano hakkında açıklamalarda bulundu.

Tite, Talisca'dan övgü dolu sözlerle bahsederken, Giuliano'yu yeniden milli takıma alabileceğinin sinyalini verdi.

''TALISCA, OLAĞAN DIŞI BİR YETENEK''

Beşiktaş'ın bonservisini almak için harekete geçtiği Talisca hakkında övgüyle bahseden Tite, ''Talisca, elimizdeki alternatifleri arttıran bir futbolcu. Talisca, farklı karakterde bir oyuncu. Olağan dışı bir yeteneği var.'' sözlerini kullandı.

''GIULIANO İLE YERİ DEĞİŞEBİLİR''

Tite, kadroya çağırmadığı Fenerbahçe'nin yıldızı Giuliano'ya da kapıyı açık bırakırken, ''Duruma göre Giuliano, Diego, Lucas Lima ve belki başka oyuncular da kadroya girebilir. Dünya Kupası öncesi son kararımı vereceğim. Değişik karakterler, kadroyu genişletir.'' dedi.

(Sporx)

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