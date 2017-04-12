Tivibu Spor canlı yayın | Bayern Münih Real Madrid canlı

Bayern Münih Real Madrid canlı yayın Tivibu Spor’dan izlenebilecek. Tivibu Spor canlı yayın ile Bayern Münih Real Madrid izle. Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçlarında sonucu en çok merakla beklenen eşleşme Bayern Münih ve Real Madrid arasında olacak. 12 Nisan akşamı saat 21:45’te başlayacak karşılaşma öncesi nefesler tutuldu. Bayern Münih ve Real Madrid, Şampiyon Kulüpler Kupası ve Şampiyonlar Ligi'ndeki toplam 23. karşılaşmalarına hazırlanıyor. Bu eşleşmelerin 17'si Şampiyonlar Ligi döneminde gerçekleşirken, iki takım turnuva tarihinde en fazla karşılaşan takımlar oldu.

BAYERN MÜNİH ÇOK FORMDA

Bundesliga’da en yakın rakibinin 10 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Bayern Münih, ligde oynadığı son maçta Dortmund ile karşılaşmıştı ve rakibini 4-1 mağlup etmişti. Şampiyonlar Ligi’nde bir önceki turda Arsenal ile eşleşen Bayern Münih, rakibini her iki maçta da 5-1 mağlup etmeyi başarmıştı.

REAL MADRİD LİGİNDE LİDER

La Liga’da ezeli rakibi Barcelona’nın önünde lider olan Real Madrid ise Şampiyonlar Ligi’nde bir önceki turda İtalyan ekibi Napoli ile eşleşmişti. Rakibini her iki maçta da 3-1 mağlup eden İspanyol devi bu maça hazır.

MAÇLA İLGİLİ İSTATİSTİKLER

Bayern Münih ve Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde eleme turlarında 10 kez karşılaştı ve iki taraf da beşer kez turu geçen taraf oldu.

Real Madrid, Bayern Münih ile Avrupa kupalarında deplasmanda oynadığı 11 maçın dokuzunu kaybetti (1G 1B). Ancak Real Madrid, rakibiyle oynadığı son deplasman maçını kazandı ve bu, Bayern'in Avrupa kupalarında tarihindeki en ağır iç saha yenilgisi oldu (4-0).

Bayern Münih, altı sezondur Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalmayı başardı ve son beş sezondur da yarı final oynadı.

İLK 11'LER

Bayern Münih: Neuer, Lahm, Boateng, Martinez, Alaba, Xabi Alonso, Vidal, Thiago, Robben, Ribery, Müller

Real Madrid: Navas, Carvajal, Ramos, Nacho, Marcelo, Casemiro, Kroos, Modric, Bale, Benzema, Ronaldo