Tivibu Spor canlı yayın Bayern Münih Real Madrid canlı izleme linki

Tivibu Spor canlı yayın ile ekranlara gelecek Bayern Münih Real Madrid canlı izleme yolları futbol severler tarafından araştırılıyor. Şampiyonlar Ligi yarı finalindeki dev maç nefes kesecek. Allianz Arena’da saat 21:45’te başlayacak karşılaşma için geri sayım başladı. Karşılaşmada Hollanda Futbol Federasyonu’ndan hakem Björn Kuipers düdük çalacak. İspanyol devi Real Madrid Alman panzeri Bayern Münih karşısında avantajlı bir skor elde etmeye çalışacak. Bayern Münih ve Real Madrid, Avrupa kupalarındaki 25. maçlarına çıkacaklar. Bundan önceki 24 maçta taraflar 11'er galibiyet elde etti. İkişer karşılaşma da eşitlikle sonuçlandı.

İSTATİSTİKLER

Bayern Münih ve Real Madrid, Avrupa kupalarındaki 25. maçlarına çıkacaklar. Bundan önceki 24 maçta taraflar 11'er galibiyet elde etti (2B). Bu eşleşme, aynı zamanda Şampiyon Kulüpler Kupası ve Şampiyonlar Ligi tarihinde en fazla oynanan eşleşme konumunda (24 maç).

İki takım Şampiyonlar Ligi yarı final turunda üçüncü kez karşılaşacak. 2011/12 sezonunda Bayern Münih finale çıkarken, 2013/14 sezonunda bunu başaran Real Madrid oldu.

Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile oynadığı son beş maçın tamamını kaybetti. Bu maçların tamamı grup aşamasından sonraki turlarda oynandı (üç yarı final ve iki çeyrek final maçı).

Real Madrid'e karşı beş maçtır kaybeden Bayern Münih, turnuva tarihinde bir rakibe karşı en uzun maç kazanamama serisini yaşıyor.

Real Madrid, Allianz Arena'da Bayern Münih ile oynadığı son iki maçı da kazandı ve o sezonların sonunda Şampiyonlar Ligi kupasını evine götürdü (2013/14'te yarı final, 4-0 & 2016/17'de çeyrek final, 2-1).

MAÇ ÖNCESİ EKSİKLER

Eşleşmenin ilk maçı Almanya'da oynanacak. Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak mücadelede Tivibuspor 2'den canlı yayınlanacak. Bundesliga'da şampiyonluğunu haftalar öncesinden garantileyen Bayern Münih, Real Madrid'i konuk edecek. Alman ekibinde sakatlığı süren Arturo Vidal maçta forma giyemeyecek. Tedavisi süren David Alaba'nın durumu belirsiz.

Son iki yılın şampiyonu Real Madrid'deyse eksik oyuncu yok. Bayern Münih ve Real Madrid, geçen sezon çeyrek finalde karşılaşmış, turu İspanyol devi geçmişti.