Timo Werner Vodafone Arena'nın atmosferine dayanamadı
Beşiktaş'ın kaptanı Oğuzhan Özyakup, Leipzig'i 2-0 yendikleri maçtan sonra açıklamalarda bulundu. Atmosferi öven milli futbolcu, rakip takımın forveti Timo Werner'in sesten rahatsız olup oyundan çıkmak istediğini söyledi.
Şampiyonlar Ligi'nde Alman temsilcisi Leipzig'i 2-0'la geçerek müthiş bir başlangıç yapan Beşiktaş, rakibini Vodafone Park'ta adeta çimlere gömdü.
Vodafone Park'ta öyle bir atmosfer vardı ki, Leipzig'in en önemli oyuncularından 21 yaşındaki genç forvet Timo Werner, 32. dakikada oluşan gürültüden rahatsız olup oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Doktoru kulak tıkacı verdi ama...
Maç içinde Leipzig doktoru Werner'e kulak tıkacı da verirken bu da işe yaramadı ve oyuncu 32. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı. Werner'in yerine Lukas Klostermann oyunda dahil oldu.
Nefes alamadı!
21 yaşındaki başarılı forvetin rahatsızlığı esnasında kenara gelerek takım doktoruna nefes alamadığını söylediği öğrenildi. Genç oyuncu Leipzig formasıyla bu sezon çıktığı 9 maçta 6 gol atmıştı.
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