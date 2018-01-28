TOFAŞ, Daçka'yı devirdi!
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Darüşşafaka Basketbol, sahasında TOFAŞ'a 58-54 mağlup oldu.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Darüşşafaka Basketbol, sahasında TOFAŞ'a 58-54 mağlup oldu.
Salon: Ayhan Şahenk
Hakemler: Ali Serkan Emlek xx, Ahmet Tatlıcı xx, Osman Sinan İşgüder xx
Darüşşafaka Basketbol: Wilbekin xx 5, Eric xxx 13, Sant-Ross xx 6, Johnson xxx 19, Bell xx 2, Muhammed xx 6, Kidd xx 3, Kartal x, Okben x, Furkan x, Emircan x, Doğuş x
Başantrenör: David Blatt
TOFAŞ: Henry xx 6, Mejia xx 10, Crocker xxx 15, Morgan xxx 15, Muhsin x, Owens xx 4, Kadji xxx 8, Yiğit x
Başantrenör: Orhun Ene
1. periyot: 11-13 (TOFAŞ lehine)
Devre: 22-26 (TOFAŞ lehine)
3. periyot: 36-43 (TOFAŞ lehine)
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