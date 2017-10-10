TOFAŞ sonunu getiremedi

EuroCup D Grubu ilk hafta maçında Alman temsilcisi Ratiopharm Ulm'e karşı ilk 3 çeyrek üstünlük kuran TOFAŞ, son 7 dakika kala hakimiyeti kaybederek Avrupa'ya 83-73'lük mağlubiyetle başladı.

EuroCup'ta 2017-2018 sezonunun açılış maçında TOFAŞ Basketbol Takımı deplasmanda Ratiopharm Ulm ile karşı karşıya geldi. Ratiopharm Arena'da oynanan ve 20 kadar gurbetçi taraftarın TOFAŞ'ı desteklediği D Grubu 1. hafta mücadelesine Barış Ermiş, Sammy Mejia, Ivan Paunic, Raymar Morgan, Josh Owens beşiyle başlayan mavi-yeşilliler, Sammy Mejia'nın turnikesiyle maçta ilk basketi bulan taraf oldu. İlk dakikalarda Raymar Morgan ile potaya giden Bursa temsilcisi, ev sahibi ekibin sayılarına engel olamayınca 5. dakikayı 11-6 geride geçti. İlerleyen bölümde Raymar Morgan ve Kenny Kadji ile sayılar bularak 16-17 üstünlüğü sağlayan TOFAŞ, ilk çeyreği Kadji'nin etkili oyunuyla 21-22 önde kapattı.

Karşılıklı sayılarla başlayan ikinci periyodun başında Yiğit, Henry ve Kadji'yle skor üreten TOFAŞ Basketbol Takımı bir ara geriye düşse de Yiğit Arslan'ın üç sayılık basketi 14. dakikada durumu 31-34'e getirdi. Çeyreğin son bölümleri oldukça çekişmeli geçerken mavi-yeşilliler, Yiğit'le bir üçlük daha bularak soyunma odasına 42-44 üstün giren taraf oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısında Kenny Kadji 16 sayı, Raymar Morgan 10 sayı, Yiğit Arslan 9 sayı, Sammy Mejia 4 sayı, Ivan Paunic 3 sayı ve Pierria Henry 2 sayıyla oynadı.

Üçüncü çeyreğin ilk dakikalarında Yiğit'in üçlüğü, Morgan'ın da pota altından ürettiği sayılarla üstünlüğünü sürdüren Bursa temsilcisi, Josh Owens'ın faul çizgisinden kaydettiği basketlerle 26. dakikayı da 51-54 önde geçti. Sammy Mejia'nin üç sayılık basketiyle 28. dakikada farkı 9'a çıkaran (51-60) TOFAŞ, Ivan'ın sayılarıyla son çeyreğe 55-62 üstünlükle başladı.

Nefesleri kesen dördüncü periyotta rakibin sayılarına Kadji ve Sammy Mejia ile cevap veren TOFAŞ, ilk üç çeyrekte sergilediği etkili savunmasını sürdürmeye çalışsa da Alman temsilcisi Lewis ve Murry'nin basketleriyle bitime 6.43 kala skoru eşitledi. (66-66) Lewis'in sayıları son 5 dakikaya girerken Ulm'ü öne geçirirken, kalan bölümde istediği sayıları bulamayan TOFAŞ Basketbol Takımı, Barış, Kadji ve Raymar Morgan'ın sayılarına rağmen parkeden 83-73 mağlup ayrıldı.

Karşılaşmada TOFAŞ'ta Kenny Kadji 22 sayı, 5 ribaunt, 2 blok; Raymar Morgan 16 sayı, 8 ribaunt, 2 asist; Yiğit Arslan da 12 sayı, 4 ribaunt, 1 asitle oynarken, maçın en skorer ismi 22 sayıyla ULM'den Joseph Lewis oldu.

Yarın akşam saatlerinde Bursa'ya dönüş yapacak olan TOFAŞ Basketbol Takımı, EuroCup D Grubu'ndaki ikinci maçını 17 Ekim 2017 tarihinde Herbalife Gran Canaria ile Bursa'da oynayacak.