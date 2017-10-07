TOFAŞ-Darüşşafaka Basketbol: 97-81

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında evinde Darüşşafaka Basketbol’u konuk eden TOFAŞ Basketbol, rakibini 97-81 yenerek sezona galibiyetle başladı.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 1. haftasında TOFAŞ, sahasında Darüşşafaka Basketbol ile karşı karşıya geldi. Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda yaklaşık 4 bin kişi önünde oynanan mücadeleye Barış Ermiş, Yiğit Arslan, Sammy Mejia, Raymar Morgan ve Kenny Kadji beşiyle başlayan mavi-yeşilliler, ilk sayılarını Raymar Morgan ile buldu. İlk dakikalarda etkili bir oyun ortaya koyan ve Morgan, Mejia, Yiğit Arslan üçlüsünün basketleriyle 5. dakikayı 12-5 üstünlükle geçen Bursa temsilcisi, Kenny Kadji ve Barış Ermiş’in de skora destek vermesiyle farkı giderek açarken, ev sahibi ekip Josh Owens’ın sayılarının ardından Paunic’in üçlüğüyle ilk çeyreği 27-12 önde kapattı.

İkinci periyoda da Josh Owens’in basketleriyle hızlı başlayan TOFAŞ, 16. dakikada 44-29 üstünlüğünü korudu. Savunmada da başarılı bir performans göstererek rakibine fazla sayı şansı tanımayan mavi-yeşilliler, kaptan Mejia’nın son saniye üçlüğüyle soyunma odasına 55-37 üstünlükle girdi. Mücadelenin ilk yarısında Raymar Morgan 13 sayı, 4 ribaunt, 1 asist; Sammy Mejia 13 sayı, 7 ribaunt, 1 asist ve Josh Owens 11 sayı, 3 ribauntla oynadı.

Üçüncü çeyreğin başında ilk basketi bulan taraf Jajuan Johnson ile konuk Darüşşafaka olsa da Mejia’nın üst üste kaydettiği sayılar 22. dakikada skoru 61-43 TOFAŞ lehinde tuttu. Pierria Henry ve Morgan, Kadji ve Barış Ermiş’in skor katkısı verdiği periyodu da 75-65 üstünlükle geçen TOFAŞ Basketbol Takımı, son çeyreğe de iyi bir başlangıç yaparak farkın erimesine izin vermedi. Barış Ermiş’in üçlükleri ve Josh Owens’ın basketleri sonrası bitime 5.39 dakika kala 86-74 üstün durumda olan Bursa ekibi, son bölümde de Morgan, Kadji ve Mejia ile sayılar bularak karşılaşmadan 97-81 galip ayrıldı.

Sakatlıkları süren Tony Crocker, Caner Topaloğlu ve Kadir Bayram’ın forma giymediği mücadelede TOFAŞ’ta kaptan Sammy Mejia 27 sayı, 9 ribaunt, 4 asist, Raymar Morgan 19 sayı, 8 ribaunt, 2 asist ve Josh Owens 16 sayı, 5 ribaunt ile oynadı.

7Days EuroCup’ta 10 Ekim Salı günü Ratiopharm ULM ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan TOFAŞ Basketbol Takımı, ligin ikinci haftasında ise 14 Ekim Cumartesi günü Muratbey Uşak’a konuk olacak.