TOFAŞ'tan Darüşşafaka Doğuş'a 17 sayı fark!
Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 16. hafta maçında TOFAŞ, Darüşşafaka Doğuş'u 83-66 yendi.
TOFAŞ bu sonuçla ligde 7. galibiyetini elde ederken, Darüşşafaka Doğuş 5. kez mağlup oldu.
Karşılaşmaya iyi başlayan Darüşşafaka Doğuş, Moerman ile bulduğu basketlerle ilk 4 dakikayı 10-4 üstün geçti. Rakibine Kaya Peker, Crocker ve Mejia ile karşılık veren TOFAŞ, yakaladığı 13-0'lık seriyle 8. dakikada skoru 21-12 yaptı ve ilk periyodu 24-14 önde bitirdi.
Etkili mücadelesini ikinci çeyreğe de taşıyan Bursa ekibi, Crocker ve Copeland'ın basketleriyle 14. dakikada farkı 20 sayıya (40-20) çıkardı. Konuk takım, Harangody ve Wanamaker ile farkı eritmeye çalışırken, TOFAŞ soyunma odasına da 48-37 üstün gitti.
Müsabakanın ikinci yarısına da iyi başlayan TOFAŞ, 25. dakikada skoru 60-43 yaptı ve son çeyreğe 68-50 önde girdi.
Son periyotta rakibine üstünlüğünü kabul ettiren TOFAŞ, karşılaşmadan 83-66 galip ayrıldı.
Salon: TOFAŞ
Hakemler: Serkan Emlek, Semih Vural, Sinan İşgüder
TOFAŞ: Barış Ermiş 7, Crocker 17, Mejia 15, Kaya Peker 13, Copeland 6, Yiğit Arslan 3, Caner Topaloğlu, Kadir Bayram, Micic 16, Ivanov 2, Muhsin Yaşar 4
Darüşşafaka Doğuş: Wanamaker 16, Clyburn 2, Moerman 18, Zicic 7, Bertans 9, Ender Aslan, Mehmet Yağmur, Birkan Batuk, Okben Ulubay 4, Furkan Aldemir, Harangody 10
1. Periyot: 24-14
Devre: 48-37
3. Periyot: 68-50
Beş faulle çıkan: 39.03 Birkan Batuk (Darüşşafaka Doğuş)
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