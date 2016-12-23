Euroleague'in CEO's Bertomeu: 2017 Final Four için Ýstanbul'dan vazgeçmeyeceðiz
Euroleague'in CEO'su Bertomeu, 2017'de Ýstanbul'da düzenlenecek olan Final Four'un planlandýðý gibi yapýlacaðýný ve terör olaylarý sebebiyle geri adým atmayacaklarýný açýkladý.
THY Euroleague'in CEO'su Jordi Bertomeu, son zamanlarda Ýstanbul'dan alýnýp alýnmayacaðý tartýþýlan Final Four organizasyonu hakkýnda açýklamalarda bulundu.
Final Four 2017'nin planlandýðý gibi Ýstanbul'da yapýlacaðýný açýklayan Bertomeu, "Tabii ki endiþeliyiz. Ýstanbul'da son zamanlarda terör olaylarý yaþanmýþ olsa da Ýstanbul'dan vazgeçmeyeceðiz. Geri adým atmayacaðýz. Eðer geri adým atarsak baþkalarý kazanýr." þeklinde konuþtu.
"ÝNSANLAR BÝLET ALARAK GEREKLÝ MESAJI VERDÝ"
Gerekli önlemlerin alýnmasý konusunda devletten garanti aldýklarýný da belirten Jordi Bertomeu, "Güvenlik önlemleri konusunda gerekli garantileri aldýk, Türk Devleti uluslararasý bir organizasyonda sorun yaþanmamasý konusunda bizden daha çok dikkat ediyor. Taraftarlar da biletlerin satýþa çýktýðý andan yarým saat sonra tüm biletleri bitirerek en güçlü mesajý verdi." ifadelerini kullandý. Haber7
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