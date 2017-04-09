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Tolga Bakıcı'dan gümüş madalya!

Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası'nda Tolga Bakıcı 85 kilo koparmada ikinci oldu.

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Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası'nda Tolga Bakıcı 85 kilo koparmada ikinci oldu.
 
Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamada, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta süren şampiyonada erkekler 85 kiloda mücadele eden Tolga Bakıcı'nın, koparmada 139 kiloluk kaldırışı ile gümüş madalya kazandığı bildirildi.
 
Açıklamada ayrıca, milli haltercinin silkmede 162 kiloyla 9'uncu, toplamda da 301 kiloyla 4. olduğu ifade edildi.
 
Şampiyonada podyuma çıkan erkekler 85 kiloda Mehmet Avcıl ve kadınlar 75 kiloda Dilara Narin ise dereceye giremedi.
 
Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası'nın son gününde yarın erkekler +94 kiloda Yıldıray Kaplan podyuma çıkacak.
 
Türkiye şampiyonada, 6. gün sonunda toplamda 2 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı.

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