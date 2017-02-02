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Tolga Ciğerci 4 ay sonra...

Galatasaray orta alanda önemli bir forma alternatifine kavuşuyor.

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Son olarak 29 Ekim 2016'da Adanaspor'a karşı forma giyen ve kısa sürede futbola dönmesi beklenen Tolga Cieğerci, 4 ay aradan sonra forma giyecek düzeye geldi.

Teknik Direktör Jan Olde Riekerink'in de Medipol Başakşehir ile yapılacak kupa mücadelesinde orta alanda fiziki açıdan diri kalacak oyunculara şans vermeyi hedeflediği öğrenilirken, yaklaşık 1 haftadır takımla birlikte antrenmanlara çıkan gurbetçi oyuncu ilk 11'de başlamasa da maçın gidişatına göre kupa mücadelesinde görev yapacak. Karşılaşmanın uzama ihtimaline karşı Riekerink'in Tolga ile görüştüğü ve Başakşehir maçında oynatmayı düşündüğünü bildirdiği öğrenildi.

Galatasaray'da zorlu kupa mücadelesi öncesinde Serdar Aziz 'den başka sakat oyuncu bulunmuyor. Ameliyat olmadan iğne ve özel dizlik ile çalışmalarını sürdüren Serdar Aziz'in durumunun da beklenenden iyi olduğu bildirildi.

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