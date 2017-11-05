Tolga Ciğerci, 50 milyon Euro'luk Lorey Sane ile aynı gol sayısına ulaşmış durumda

G.Saray'ın sırrı / Mini yorum Ahmet Çakar:

Gençlerbirliği maçı bir kez daha gösterdi ki eğer Galatasaray evinde oynuyor ve de rakip kendisinden kalite olarak alttaysa rakibini darmadağın ediyor. Bunun temel sebebi; çok iyi oynamaları değil, çok saldırgan, coşkulu ve doğru olmasa da hızlı oynamaları. Bir de ellerinde Younes Belhanda gibi kapasitesi çok üstlere çıktığında çok önemli yıldız haline gelebilecek bir oyuncuları var. Sonuçta Galatasaray'ın gerek puan gerekse moral olarak kazanması gereken karşılaşmaydı ve gereğini yaptılar.

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