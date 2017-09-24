Tolga Ciğerci: Bu sene her vurduğum gol oluyor

Galatasaray'ın Bursaspor deplasmanında kazandığı maçta galibiyet golünü atan Tolga Ciğerci, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

Galibiyeti değerlendiren Tolga Ciğerci, "Öncelikle kolay bir maç olmayacağını biliyorduk ve kendimizi iyi hazırladık. İlk yarı çok pas hatası yaptık ama ikinci hatalarımızı düzelttik ve galibiyeti aldık" dedi.

Bafetimbi Gomis ile gol yarışı içerisinde olup olmadığı sorulan Tolga Ciğerci, "Geçen sene olmuyordu ama bu sene vurduğum şutlar hep gol oluyor. İnşallah hep böyle devam eder. Önemli olan takım olarak 3 puan alalım ve başarılı olalım. Ben her zaman takıma yardım etmeye çalışıyorum. Benim için gol atmak önemli değil takımın kazanması önemli. Takım kazandıkça mutlu olurum" diye konuştu.

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