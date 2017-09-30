Tolga Ciğerci hakkında dinlendirme kararı alınmasaydı sakatlığı yaklaşık 3 ay sürecekti

Eklem kapsülündeki ödem ve ağrı nedeniyle Galatasaray Sağlık Kurulu’nun en az 2-3 hafta dinlendirme kararı aldığı Tolga Ciğerci çarşamba günü Almanya’ya gitmişti. Dört yıl önce ameliyat olduğu klinikte de muayene edilmesi adına Tolga’nın Münih’e gitmesine onay veren sarı kırmızılılara Almanya’dan yazılı rapor dün geldi. Alman doktorlar raporda “Doğru ve yerinde bir teşhise imza atmışsınız. İyi ki futbolcunun dinlenmesine karar kılmışsınız” görüşünde bulundu.

AĞRILARI KRONİK HALE GELEBİLİRDİ

Rapora göre Tolga’nın ayak tabanında bulunan ödemi ile oynamaya devam etmesi halinde oyuncu en az üç ay sahalardan uzak kalma tehlikesi altındaydı. Alman doktorlar, Galatasaray Sağlık Kurulu’nun yerinde bir karara imza attığını zira ağrının kronikleşme riskinin de bulunduğunu ifade ettiler. Nitekim sarı kırmızılı sağlık heyeti, teknik direktör Igor Tudor’a Tolga Ciğerci için “Sınıra geldi. Ağrılar ile oynuyor. 3 ay aramızdan uzak kalabilir” demiş, Hırvat çalıştırıcı da önlem alınmasını istemişti.

FENERBAHÇE DERBİSİNE YETİŞTİRİLECEK

Galatasaray Teknik heyeti ile sağlık kurulunun şimdiki hedefi, ilk 6 haftada 5 gol atan Tolga’yı Fenerbahçe derbisine yüzde 100 şekilde hazır hale getirmek. Başarılı oyuncu 1 hafta boyunca tamamen duracak ve dinlenecek. Bu süre zarfında Tolga’ya ilaç tedavisi uygulanacak daha sonra özel egzersiz programı uygulamaya başlayacak. Öte yandan G.Saray Kulübü Tolga’yla ilgili raporları A Milli Takım teknik heyetine göndererek oyuncunun affını istedi.

Hürriyet