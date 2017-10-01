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Tolga Ciğerci için doktor raporu

Galatasaray, sakat olmasına rağmen A Milli Takım kadrosuna davet alan Tolga Ciğerci için rapor hazırladı.

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Galatasaray, sakat olmasına rağmen A Milli Takım kadrosuna davet alan Tolga Ciğerci için rapor hazırladı. Futbolcunun eklem kapsülündeki sorunu belirleyen kulüp doktorları, 2-3 haftalık bölümde oynamasının büyük risk olduğunu belirtti. Sarı-kırmızılı kulüp, milli takım yerine Tolga’nın tedavisinin devam etmesi için Futbol Federasyonu’ndan affını istedi.
 
İki gün izin
 
Milli maçlar için verilen arayı değerlendiren Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor takımına 2 gün izin verdi. Bursa maçından sonra izin yapmadan Karabük maçına hazırlanan sarı-kırmızılılarda Hırvat teknik adam, Konya hazırlıklarını salı akşamı yapılacak antrenmanla başlatacak.
 
Milliyet

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