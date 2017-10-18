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Tolga Ciğerci'den hocası Igor Tudor'a 'derbi' telefonu

23 gündür sahalardan uzak olan Tolga Ciğerci, Fenerbahçe derbisinde forma giymek için can atıyor.

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Sezona fırtına gibi giren, 6 haftada 5 gol atıp ardından sakatlanan ve uzun süre tedavi gören milli oyuncu, Pazar günü Fenerbahçe derbisinde oynamak için izin gününde Florya'da tek başına çalıştı. Tudor'un telefonla aradığı Tolga hocasına "Bana bu şansı verin. Hazırım" dedi

Galatasaray'da galibiyet golünü attığı Bursaspor maçından sonra sakatlığı (sağ ayak tabanındaki ödem) nedeniyle forma giyemeyen Tolga Ciğerci, Fenerbahçe derbisinde oynamak için izinli olduğu günde de Florya'da tek başına çalıştı. Milli oyuncunun tesislerde idman yaptığını öğrenen teknik direktör Igor Tudor'un öğrencisiyle telefonda görüştüğü ve Tolga'nın Hırvat teknik adama, "Derbide oynamazsam çıldırırım. Bana bu şansı verin, ben hazırım" dediği öğrenildi. Bu görüşme sonrasında Karabük ve Konya maçlarında Tolga'yı saha içinde aradıklarını düşünen Igor Tudor, Konya'da sakatlanan Rodrigues'in yerine gurbetçi oyuncuyu ilk 11'e hazırlama kararı aldı.

Bu arada Galatasaray taraftarı, Fenerbahçe derbisine özel hazırlıklara başladı. ultrAslan, derbide üç boyutlu görsel şov yapacak.

(Sabah)

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