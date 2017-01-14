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Tolga: İstiklal Marşı'nı duyduğumda...

Galatasaray'ın uzun süredir sakatlığından dolayı yararlanamadığı futbolcusu Tolga Ciğerci, Alman basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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Sezon başında Bundesliga ekiplerinden Hertha Berlin'den transfer edilen ve orta sahanın vazgeçilmezlerinden olan Tolga Ciğerci, Alman basınına röportaj verdi.
 
''Çocukluğumdan beri Galatasaray taraftarıyım. Kesinlikle İstanbul'a gitmek benim için doğru karardı. Sadece futboldan anlamayan kişiler, Türkiye'deki futbolun Almanya'daki kadar iyi olmadığını söyleyebilir.''
 
''GALATASARAY TARAFTARI İLE SADECE DORTMUND'U BİR TUTABİLİRİM''
 
''Galatasaray'daki ilk maçım, Süper Kupa finalinde Beşiktaş'a karşıydı. Geldikten birkaç gün sonra sahaya çıktım. Harika bir atmosfer vardı. Maç, 120 dakika sonunda penaltılara gitti. Ben de üçüncü penaltıyı attım. Taraftarlarımız çok mutluydu. Taraftarlar, gerçekten harika ve çok duygusallar. Galatasaray taraftarıyla Almanya'da bir tutabilecek sadece Dortmund var, diğerleri yanına yaklaşamaz.''
 
''İSTİKLAL MARŞI'NI DUYARKEN TÜYLERİM DİKEN DİKEN OLDU''
 
''Milli takımda oynamak çocukluk hayalimdi. O formayı giymek büyük onur, İstiklal Marşı'nı duyarken tüylerim diken dikendi. Hedefim, çok çalışıp bu formayı sadece 2 kez giymekle sınırlı kalmayıp, sayısız kez giyebilmek.''
 
''Sakatlığım Fenerbahçe maçında oldu. Ayağımın altında ödem oluştu ve ben onu anlamadan, 90 dakika o şekilde oynadım. Sakat bir şekilde 90 dakika oynamak büyük bir hataydı. 2-3 hafta içinde sahalara döneceğimi umuyorum.''
 
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