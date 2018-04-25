Tolga Zengin, Caner Erkin ve Ricardo Quaresma'nın ifadesi alındı Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan maçın 57'nci dakikasında çıkan ve tatil edilmesine neden olan olaylarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Beşiktaşlı 3 futbolcunun ifadesi alındı.