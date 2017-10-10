Tolga Zengin, kas hastalığı nedeniyle tedavi gören Hasan Kaan Kalemköy'ü ziyaret etti
Beşiktaş'ta forma giyen kaleci Tolga Zengin, kas hastalığı nedeniyle tedavi gören Hasan Kaan Kalemköy'ü hastanede ziyaret etti.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, deneyimli file bekçisinin, Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Hasan Kaan Kalemköy'e ziyarette bulunarak kendisine Beşiktaş forması hediye ettiği bildirildi.
Hasan Kaan Kalemköy'ü ziyareti sırasında Tolga Zengin'e 34. yaş günü dolayısıyla Kalemköy'ün ailesi tarafından sürpriz yapıldığı belirtildi. Tecrübeli kalecinin doğum gününün kesilen pasta ile kutlandığı aktarıldı.
Tolga Zengin'in aynı serviste yatan tüm hastalara geçmiş olsun dileklerini iletip, acil şifalar temennisinde bulunduğu kaydedildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.