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Tolga Zengin tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarıda kalan Fenerbahçe - Beşiktaş maçının ardından Tolga Zengin PFDK'ya sevk edildi.

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Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada Hukuk Müşavirliği'nin Tolga Zengin'i PFDK'ya sevk ettiği belirtildi.

İşte TFF'den Tolga Zengin ile ilgili yapılan açıklama...

''Hukuk Müşavirliği'nce 21.04.2018 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

1- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü futbolcusu TOLGA ZENGİN'in 19.04.2018 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 21.04.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.''

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