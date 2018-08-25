Tolga Zengin ve Lens, Antalyaspor maçında forma giyemeyecek
Beşiktaş'ın Antalyaspor'u konuk edeceği Spor Toto Süper Lig maçında siyah-beyazlı takımın iki ismi forma giyemeyecek.
Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor'u ağırlayacağı maç öncesinde flaş gelişmeler yaşandı.
Siyah-beyazlı takımda sakatlığı nedeniyle Partizan maçında forma giyemeyen Jeremain Lens, Antalyaspor karşılaşmasının kadrosuna da alınmadı.
Beşiktaş Jeremain Lens'in yanı sıra sakatlığı bulunan Tolga Zengin de Antalyaspor maçının kadrosundan çıkarıldı.
Sahasında Antalyaspor'u konuk edecek Beşiktaş'ta Tolga Zengin'in yerine kaleyi genç kaleci Utku Yuvakuran koruyacak.
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