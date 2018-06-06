Son Dakika Haberleri 6

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Tolga Zengin'e Ankaragücü ve Erzurumspor'dan teklif

Beşiktaş'ta gözden çıkarılan Tolga Zengin'e Ankaragücü ve Erzurumspor'dan teklif geldi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kaptana gitmek isterse kolaylık sözü veren Beşiktaş yönetimi, Tolga'nın yerine gelecek kaleci için de temaslarını sürdürüyor. Beşiktaş'ta forma şansı bulamayan Tolga Zengin'in Ankaragücü ve Erzurum'dan teklifler aldığı öğrenildi. Beşiktaş yönetiminin de tecrübeli eldivene gitmek isterse, kolaylık sağlama sözü verdiği belirtildi.

Siyah beyazlılar, Tolga Zengin'in ayrılması halinde kadrosuna yerli bir kaleci ile takviye yapacak. Bir süredir gündemde olan Bursaspor'un kalecisi Harun Tekin'in listede ilk sırada yer aldığı ve görüşmelerin sürdüğü gelen haberler arasında.

(Fotomaç)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Seçim Yolunda Silivri

Seçim Yolunda Silivri

Doğru karne tepkisine dikkat

Doğru karne tepkisine dikkat

Tahmin edin bu şey neye dönüştü

Tahmin edin bu şey neye dönüştü

Sen Anlat Karadeniz 19. Bölüm İzle | Sen anlat Karadeniz 20. bölüm

Sen Anlat Karadeniz 19. Bölüm İzle | Sen anlat Karadeniz 20. bölüm

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA