Tolga Zengin'e Ankaragücü ve Erzurumspor'dan teklif

Kaptana gitmek isterse kolaylık sözü veren Beşiktaş yönetimi, Tolga'nın yerine gelecek kaleci için de temaslarını sürdürüyor. Beşiktaş'ta forma şansı bulamayan Tolga Zengin'in Ankaragücü ve Erzurum'dan teklifler aldığı öğrenildi. Beşiktaş yönetiminin de tecrübeli eldivene gitmek isterse, kolaylık sağlama sözü verdiği belirtildi.

Siyah beyazlılar, Tolga Zengin'in ayrılması halinde kadrosuna yerli bir kaleci ile takviye yapacak. Bir süredir gündemde olan Bursaspor'un kalecisi Harun Tekin'in listede ilk sırada yer aldığı ve görüşmelerin sürdüğü gelen haberler arasında.

(Fotomaç)