Tolga Zengin'den Fenerbahçelilere: Şikeciler
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde sarı lacivertli futbolculara 'Şikeciler' diye bağıran Tolga Zengin'in de ceza alacağı iddia edildi.
- Fanatik
Devre arasında yaşananlar bununla da sınırlı kalmadı. Beşiktaş’ın yedek file bekçisi Tolga Zengin’in de Fenerbahçeliler’e sözlü bir şekilde sataştığı kaydedildi.
Tolga’nın Sarı-Lacivertli futbolculara, “Şikeciler” diye bağırarak tahrik ettiği öne sürüldü. Fenerbahçeli oyuncuların ise teknik heyetin uyarısıyla deneyimli kaleciye cevap vermediği belirtildi.
Taraftarlar koridorda!
Kupadaki derbi sonrası her iki kulüp de birçok farklı nedenle birbirlerini Türkiye Futbol Federasyonu’na şikayet etti. Fenerbahçe Yönetimi’nin şikayetlerinden biri, karşılaşmanın ardından soyunma odası koridorlarında görevli olmayan kişilerin yer alması oldu. Yönetim, Siyah-Beyazlı taraftarların içeri alındığını ve bu kişilerin futbolculara saldırmak istediklerini belirterek, TFF’ye şikayette bulundu.
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