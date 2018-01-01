Tolga Zengin'e West Bromwich'ten sürpriz teklif
Beşiktaş'ın oyuncularına yabancı kulüplerin ilgisi devam ediyor... İngiliz TalkSport radyosu, Premier Lig ekiplerinden West Bromwich'in, Leipzig maçındaki performansıyla dikkat çeken Tolga Zengin'i istediğini ileri sürdü.
Beşiktaş'a sürpriz bir teklif daha geldi, hem de 34 yaşındaki kalecisi Tolga Zengin için...
İngiliz TalkSport radyosu bir süredir Diego Lopez'in peşinde olan West Bromwich'in bu kez de Tolga'yı istediğini iddia etti.
Bir süredir Josef ve Okay'ın peşinde olan İngiliz ekibinin özellikle Leipzig maçında hayran kaldığı Tolga'nın tecrübesinden yararlanmak istediği iddia edildi.
(Sporx)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.