Tolga Zengin'e West Bromwich'ten sürpriz teklif

Beşiktaş'a sürpriz bir teklif daha geldi, hem de 34 yaşındaki kalecisi Tolga Zengin için...

İngiliz TalkSport radyosu bir süredir Diego Lopez'in peşinde olan West Bromwich'in bu kez de Tolga'yı istediğini iddia etti.

Bir süredir Josef ve Okay'ın peşinde olan İngiliz ekibinin özellikle Leipzig maçında hayran kaldığı Tolga'nın tecrübesinden yararlanmak istediği iddia edildi.

(Sporx)