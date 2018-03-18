Tolgay Arslan: Elia, bana faul yaptığını söyledi, ben de bunu hakeme söyledim. Hakem de 'Haklısın' dedi

Beşiktaş'ın orta sahasının önemli isimlerinden Tolgay Arslan, Medipol Başakşehir mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Medipol Başakşehir'in Eljero Elia ile attığı golden önce orta sahada topu kaybettiği pozisyonda faul beklemesi sorulan Tolgay Arslan, "Pozisyonu kendim görmedim, Elia ayağıma bastı. Televizyonda nasıl göründüğünü bilmiyorum. Elia, bana faul yaptığını söyledi, ben de bunu hakeme söyledim. Hakem de 'Haklısın' dedi. O pozisyonda ayağıma bastı ama şanssızlık. Kötü oynadık. O pozisyonu gol olduğu için konuşuyoruz." dedi.

Oynadıkları oyun ve şampiyonluk yarışı hakkında konuşan Tolgay Arslan, "Takım olarak iyi oynamadık. Şimdi rakiplere bakmamız gerekiyor. Şampiyon olmak istiyoruz ama bu maç çok önemliydi. Takım olarak kötü performans sergiledik. Herkesin yüzde 100'ünü vermesi ve maçlara odaklanması gerekiyor. Bunu başarırsak beraber başarırız. İnşallah da önümüzdeki maçların hepsini alırız." diye konuştu.