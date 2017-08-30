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Tolgay Arslan için İnter'le Arsenal devreye girdi

Siyah-Beyazlı formayla son 2 sezonda gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken Tolgay Arslan’a, Avrupa devlerinin ilgisi sürüyor.

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Beşiktaş’la 5 yıllık yeni anlaşma imzalayan 27 yaşındaki futbolcuyla İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal ve İtalya Serie A devi İnter’in ilgilendiği bildirildi.

Yönetimin 10 milyon euroluk (41 milyon TL) değer biçtiği tecrübeli ön liberonun da kariyerine Avrupa’da devam etme konusuna olumlu baktığı ve tarafların anlaşma sağlaması halinde Kara Kartal’dan ayrılabileceği bildirildi.

Atiba’nın gerisinde mutlu değil

Beşiktaş formasıyla 4 sezonda 76 karşılaşmaya çıkan Tolgay Arslan, rakip fileleri 2 kez havalandırmıştı. Teknik direktör Şenol Güneş’in kadro alternatifleri arasında yer alan Arslan, bu mücadelelerin sadece 47’sine ilk 11’de çıktı. Atiba Hutchinson ve Oğuzhan Özyakup’un gerisinde bulunan başarılı oyuncu, bu durumdan dolayı memnun olmadığını ve daha fazla süre almak istediğini çoğu kez dile getirmişti.

(Fanatik)

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