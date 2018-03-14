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Tolgay Arslan: Kimse bunu unutmayacak

Beşiktaş'ın başarılı orta saha oyuncusu Tolgay Arslan, Şampiyonlar Ligi'ne veda etmelerinin ardından bu sezonun unutulmayacağını belirtti.

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Şampiyonlar Ligi son 16 turunda her iki maçta da Bayern Münih'e yenilen ve Avrupa'ya veda eden Beşiktaş'ın orta sahası Tolgay Arslan, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

''REKOR KIRDIK, KİMSE UNUTMAYACAK''

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde rekorlar kırdıklarını belirten Tolgay Arslan, ''Taraftara teşekkür etmek, tebrik etmek istiyorum. Bize Şampiyonlar Ligi'nde güzel anlar yaşattılar. Bir rekor kırdık, bunu kimse unutmayacak.'' dedi.

''OYNARKEN BİR ÖZ GÜVEN GELİYOR''

Ekstra çalışmalar da yaptığını kaydeden Tolgay, ''Maçın da zor olacağını biliyorduk. Fazla oynamayan oyuncular da oynadı, şansımızın çok olmadığını biliyorduk. Sonuna kadar mücadele ettik. Oynarken bir öz güven geliyor. Ben çalışkan bir oyuncuyum, idmanların dışında da çalışıyorum. Her maç üst üste oynayınca bir öz güven geliyor. Görevim takıma yardım etmek.'' şeklinde konuştu.

(Sporx)

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