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Tolgay Arslan: Maçı kazanmak istiyorduk

Beşiktaş'ın Partizan ile 1-1 berabere kaldığı mücadelede ağları sarsan Tolgay Arslan maç sonrasında konuştu.

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Beşiktaş'ın Partizan ile 1-1 berabere kaldığı mücadelede siyah-beyazlıların tek golünü atan Tolgay Arslan açıklamalarda bulundu.
 
Mücadeleyi değerlendiren Tolgay, "Takımı tebrik ederim. Kötü bir skor değil. Maçı kazanmak istiyorduk ama zor maç olacağını biliyorduk. Ok sert bir maçtı. Sürekli mücadeleye girdik, sanki saha içerisinde küçük bir savaş çıktı. İyi oynadık,skoru da hak ettik. İnşallah İstanbul'da işi bitiririz" ifadelerini kullandı.
 
Attığı gol için de konuşan orta saha oyuncusu, "Taraftar gol bekliyor. Guti ve İlhan Mansız hoca ile sürekli konuşuyoruz. Etkisini de gördük. Partizan'a attığım gol, bu sene son golüm olmayacak" diye konuştu.

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